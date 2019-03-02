سفير كازاخستان: نقدر دور الأزهر في نشر الإسلام الوسطي

أشاد السفير أرمان إساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، بدور الأزهر الشريف في نشر الإسلام الوسطي ومكافحة الفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه يتم إرسال الطلاب الكازاخ إلى جامعة الأزهر للتشرب بهذه القيم.



وأضاف «إساغالييف» في حوار لـ«صدى البلد» أن الأزهر الشريف ينظم الدورات التدريبية للأئمة الكازخ ويقدم المنح السنوية للطلاب، ونحن نثمن دور الأزهر لنشر الإسلام الوسطي، والدفاع عن صورة الإسلام بصفة أعم.



وأشار إلى أن كازاخستان استضافت في أكتوبر الماضي مؤتمر «زعماء الأديان العالمية والتقليدية» في دورته السادسة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان مشاركا في هذا المؤتمر، وألقى كلمة باسم العالم الإسلامي عقب كلمة الرئيس مباشرة، وهذا دليل على احترام كازاخستان لدور الأزهر وإشادة بجهود الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونحن نثمن جهوده في هذا المؤتمر، خصوصا أن مشاركة شيخ الأزهر في هذا المؤتمر أعطته زخما ورفعت مستوى المؤتمر.