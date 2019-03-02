حكم من فاتته صلوات وهو سليم وأصابه المرض عند العزم على قضائها

ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من ترك صلوات كثيرة ثم عزم على قضائها وأصابه المرض.. ماذا يفعل؟



وأجاب عثمان، في لقائه على فضائية "الناس"، أن المريض يقضي فائتة الصحة في مرضه بما قدر عليه، ففي حال الصحة يكون المرء قادرا على تأدية الحركات كاملة، وفي المرض لا يستطيع القيام فيقضيها بحسب قدرته.



وأشار إلى أن هذه الحالة تعتبر استثنائية والحكم على الشئ فرع عن تصوره وهذا من أركان الإفتاء حتى لا تضيع عليه فوائت الصلاة.