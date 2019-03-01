الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

أجرت كاميرا موقع "صدى البلد" جولة في مسجد الشيخ نصر الدين، وهو من أهم الآثار الدينية في مدينة القصر بمحافظة الوادي الجديد، ويقع المسجد في منتصف الجزء الغربي من المدينة ويضم الضريح والمئذنة.



وتحدث كامل أحمد بيومي مدير عام آثار الوادي الجديد عن هذا المسجد، قائلا إن المسجد بسيط في تكوينه المعماري، وهو عبارة عن مبنى مستطيل أبعاده 7*9م، وتتوسطه دعامة مستطيلة المسقط يتوسطها المحراب في الجدار الشرقي.



وأضاف أن في الجنوب منه يقع المنبر وقد شيد من الطوب اللبن وهو عبارة عن 5 درجات وينتهي بجلسة الخطيب وفي الجدار المواجه لجدار القبلة توجد فتحة باب تؤدي إلى ضريح الشيخ نصر الدين.



ولفت إلى أن الضريح عبارة عن حجرة مربعة تعلوها قبة ضحلة وفي الركن الشمالي الغربي من المسجد تقع المئذنة وهي منفصلة عن المسجد وترجع للعصر العثماني لكنها مشيدة على الطراز الأيوبي.



وأوضح أن بناء المسجد تم من الطوب اللبن والسقف من أفلاق وجريد النخيل ويعلو المدخل الرئيسي للمسجد عتب عليه نص يفيد بأن المسجد تم تجديده على يد الأمير درويش علي أفندي حاكم الواحات عام 1273 هجرية.



وأشار إلى أن هذه المئذنة تتبع نمط العصر الأيوبي وتتكون من قاعدة مربعة يليها المثمن ثم البدن الإسطواني، وتنتهي بخوذة أو الجوسق ويبلغ إرتفاعها حوالي 2 م وترجع للعصر العثماني.