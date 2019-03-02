توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الانجولي

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الأنجولي غدا الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.



ويحتل الزمالك المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين في حين يتصدر جورماهيا الكيني جدول المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع نصر حسين داي الجزائري الذي يحتل المركز الثالث.



ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض المشجعين حول مباراة الزمالك وبترو أتليتكو .



في البداية قال محمد منير أحد مشجعي كرة القدم إن مباراة الزمالك وبترو أتليتكو ستكون صعبة على الزمالك بعد تعادله في المباراة الأولى في مصر مضيفا أن لا أحد يستطيع توقع نتيجة المباراة، متمنيا أن تنتهي 2/ 0 لصالح الزمالك .



فيما أوضح اسلام محمد احد المشجعين إن مباراة الزمالك وبترو أتليتكو مباراة قوية جدا بعد تعادل الزمالك في المبارة الأولى ، متوقعا فوز بترو أتليتكو على الزمالك مضيفا أن امل فوز الزمالك بالبطولة ضعيف جدا بعد تعادله مبارتين وخسارته مبارة.



وأشار معتز محمد أحد مشجعي الزمالك، أن مباراة الزمالك وبترو أتليتكو هي الأمل الاخير لفوز الزمالك بالبطولة الكونفدرالية ، موضحا أن فريق الزمالك هذا الموسم هو أفضل فريق في الدوري المصري ويستحق الفوز بالبطولات.



وتوقع محمد أحمد أن تنتهي المباراة بهدفين مقابل لا شيء لصالح الزمالك.



وتابع على موسى قائلا : إن شاء الله الزمالك هيكسب وهيفوز بالبطولة الافريقية والدوري.