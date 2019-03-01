ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب بكفر الشيخ: الأمم التي لا تملك قوتها ضعيفة وهزيلة

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:07 م
خطيب بكفر الشيخ:
خطيب بكفر الشيخ: الأمم التي لا تملك قوتها ضعيفة وهزيلة
محمود زيدان
قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، أنه لابد لكل أمة من الأمم ودولة من الدول أن تقوم علي اقتصاد قوي حتي تتمكن من القضاء علي الفقر والجهل والمرض ويعيش شعبها حياه طيبة.

وأضاف، خلال خطبة الجمعة، إن الأمم التي لا تملك قوتها ولا سلاحها ولا دواءها ولا كساءها ولا غذاءها أمة ضعيفة هزيلة لا يمكن أن تكون لها بين الأمم مكان، مضيفًا ولكي يتحقق الاستقرار الاقتصادي القوي لابد من توافر عده أمور؛ أولها زيادة العمل وكثره الإنتاج والإتقان.

وتابع، ثانيها ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير كل في مجاله ليس المطعم والمشرب وفقط إنما أيضا في سائر الخدمات، ووفاء جميع الأفراد بالتزاماتهم تجاه وطنهم من خلال دفع مقابل الخدمة المقدمة حتي تستمر تلك الخدمة مع ضمان رقيها وتحديثها نحو الأفضل وحتي يتحقق الاستقرار المنشود.

موضوعات متعلقة

مصطفى حسني: التجاوزات بالألفاظ انتشرت مؤخرا بسبب مواقع التواصل.. فيديو

عمر هاشم: جميعنا من أب وأم واحدة والانتماء سبيلنا لمواجهة الفتن العالمية

خطيب بكفر الشيخ : الإسلام يحثنا على حب الوطن والدفاع عنه

في خُطب الجمعة.. إمام كفر الشيخ يدعو الشعب للتصويت في الانتخابات الرئاسية من باب «رد الجميل»..خطيب سيناء يُطالبهم بالنزول ويؤكد: المشاركة في اختيار الرئيس «واجب»..والأزهر: مراعاة حرمة الوطن بالإيجابية

خطيب بكفر الشيخ:الأمم تنهض بالعلم والعمل والتضحية لا بالشعارات

د. ياسر نور الدين يكتب : ‎الجانب الآخر من النهر

ترشيحاتنا

نجم الأرسنال: كلوب لا يعرف النوم بسبب محمد صلاح.. وأخشى من تجدد إصابته

إنذار من التموين لشاغلي وظيفة إدارية عليا بالاستبعاد من الدعم.. شاهد

لو سنك فوق الـ50.. احذر مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات يوميًا

الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية أزمة تواجه الزمالك فى أنجولا

المؤبد لمؤجري الشقة بغرض الإرهاب وسنة سجن لعدم الإخطار.. مشروع قانون

أصحاب الرايات السوداء يفضحون نتنياهو في الطريق العام.. فيديو

مصطفى بكري يفتح النار على دينا أنور: يبدو أن التنوير لديها له مفهوم خاص

شاهد.. لحظة اقتحام ضباط شقة بلطجي بعد ذبحه شرطيًا في انجلترا

السيطرة على حريق بمستشفى ناصر العام في بني سويف..صور

التعادل الإيجابي 9-9 يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك لليد

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

حصاد أخبار النادي الزمالك يوم الجمعة 1 - 3 - 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو
ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو
أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو
هويدا مصطفى: الحكومة تحركت بسرعة مع حادث قطار محطة مصر.. فيديو
إبراهيم مختار عن حادث القطار: مصر بتعيط وبتدمع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟