خطيب بكفر الشيخ: الأمم التي لا تملك قوتها ضعيفة وهزيلة

قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، أنه لابد لكل أمة من الأمم ودولة من الدول أن تقوم علي اقتصاد قوي حتي تتمكن من القضاء علي الفقر والجهل والمرض ويعيش شعبها حياه طيبة.



وأضاف، خلال خطبة الجمعة، إن الأمم التي لا تملك قوتها ولا سلاحها ولا دواءها ولا كساءها ولا غذاءها أمة ضعيفة هزيلة لا يمكن أن تكون لها بين الأمم مكان، مضيفًا ولكي يتحقق الاستقرار الاقتصادي القوي لابد من توافر عده أمور؛ أولها زيادة العمل وكثره الإنتاج والإتقان.



وتابع، ثانيها ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير كل في مجاله ليس المطعم والمشرب وفقط إنما أيضا في سائر الخدمات، ووفاء جميع الأفراد بالتزاماتهم تجاه وطنهم من خلال دفع مقابل الخدمة المقدمة حتي تستمر تلك الخدمة مع ضمان رقيها وتحديثها نحو الأفضل وحتي يتحقق الاستقرار المنشود.

