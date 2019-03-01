يارا تحيي حفلا بالقرية العالمية في دبي.. اليوم

تحيى المطربة يارا حفلا غنائيا ضخما، مساء اليوم الجمعة، بالقرية العالمية بدبى.



ومن المقرر أن تقدم يارا باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة خلال الحفل، لاسيما بعد تألقها في حفل عيد الحب الماضي الذي أحيته بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.



ومن ناحية أخرى كانت يارا قد طرحت كليب "مليت" خلال شهر ديسمبر الماضي، ويعد أول تعاون يجمع بين يارا والدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكليب في لبنان، من إخراج: جيل الغرابي، وكلمات: عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي "يوسف"، وألحان الـDJ يوسف ومحمد نوبال وأمين دوكالي.