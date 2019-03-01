ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

يارا تحيي حفلا بالقرية العالمية في دبي.. اليوم

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
سمر سعد
تحيى المطربة يارا حفلا غنائيا ضخما، مساء اليوم الجمعة، بالقرية العالمية بدبى.

ومن المقرر أن تقدم يارا باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة خلال الحفل، لاسيما بعد تألقها في حفل عيد الحب الماضي الذي أحيته بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن ناحية أخرى كانت يارا قد طرحت كليب "مليت" خلال شهر ديسمبر الماضي، ويعد أول تعاون يجمع بين يارا والدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكليب في لبنان، من إخراج: جيل الغرابي، وكلمات: عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي "يوسف"، وألحان الـDJ يوسف ومحمد نوبال وأمين دوكالي.

ترشيحاتنا

اسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

رحلة وجع.. ذهبت للعزاء مع حفيدتها فأنهى قطار الموت حياتها.. صور

بعد الهجوم على محمد صلاح .. محسن صالح: معلش فى ناس نظرها ضعيف

المالية: انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية العام المالي المقبل.. فيديو

بعد قرار محاكمة.. جمعة غضب في إسرائيل لإقالة نتنياهو

السعودية تسقط جنسية نجل أسامة بن لادن

الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية أزمة تواجه الزمالك فى أنجولا

غلق الدائري جزئيا 20 يومًا.. فيديو

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

محافظ الجيزة: 1736 نقطة تستقبل المواطنين لفحص 100 مليون صحة..فيديو

التفاصيل الجديدة لحادث سقوط طائرة سالا تتصدر اهتمامات الصحف الإنجليزية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي
سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو
محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين على حملة 100 مليون صحة
صحة الدقهلية: 600 منشأة طبية في استقبال المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو
المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. وتؤكد: حصلنا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار.. ومعدل النمو الاقتصادي لم نشهده منذ 2008..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟