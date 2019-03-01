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سيارات

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:18 م
صدى البلد
كريم عاطف - عدسة احمد بيسو
جذبت السيارة فاو الصينية الأنظار في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرض السيارات.

وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار الفاو موديل 2014 والقريبة منها من 150 ألفا إلى 160 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارات فاو الصينية .

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