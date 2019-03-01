الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور

بكاء ودموع فى وداع الدكتور محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة

فقدنا علامه فى جراحة القلب

زملاء الطبيب الراحل ينعون زميلهم مؤسس مركز القلب بالمحلة: