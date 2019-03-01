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الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:30 م
الآلاف يودعون مؤسس
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة
أحمد على
بكاء ودموع فى وداع الدكتور محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة 
الأهالي فى جنازته يحتشدون بصحبه أطفالهم وكبار المشايخ : 
فقدنا علامه فى جراحة القلب
زملاء الطبيب الراحل ينعون زميلهم مؤسس مركز القلب بالمحلة: 
فقدنا أخا راعى الله في مهنته 

شيع الآلاف من أبناء ومواطني قري ومراكز محافظة الغربية جثمان الراحل الدكتور محمود حمزه استشاري أمراض القلب والأوعية الدمويه ومؤسس مركز القلب بالمحلة أحد علامات جراحات القلب والأوهية الدموية وسط حاله من الاستنفار الأمني فرضته الأجهزة لتأمين خروج الجنازه لما له من قبول وتأييد شعبي كون احد علامه جراحات أمراض القلب والأوعية الدموية.

وشارك فى تشييع الجنازه المئات من الأسر والعائلات عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عبد الحي خليل باشا فى سيارة الإسعاف استعداد لدفنه بمقابر العائله بالمدافن المقابر الجديده.

وتقدم الجنازة كل من الدكتور سعد مكي استشاري الجراحة العامة ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور أيمن السعيد عميد كلية الطب بجامعة طنطا الأسبق ووالدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام والدكتور حسام الشيخ مدير معهد ومستشفيات الكبد بالمحلة وعدد من الأطباء وزملاء الراحل ومحبيه .

وردد الدكتور أحمد محمود حمزه استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية ونجل الطبيب الراحل أثناء انهياره فى البكاء والدموع حال وداعه جثمان والده بسيارة الإسعاف:" ربنا يرحمك يا دكتور محبينك كتير وأخلصت العمل والرساله فى الجنه ونعيمها وربنا يصبرنا على بعدك " .

ونعي الدكتور تيمور عبد الحليم استشاري أمراض القلب بمركز المحلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الراحل بقوله :" أردت أن اعلن أمام كل الناس أن صاحب الفضل عليا فى مهنتني الدكتور الراحل محمود حمزه حيث كان لي نعم الأب والأخ والزميل رحمك الله واسكنك فسيح جناته يارب العالمين " .

وقال الدكتور علاء الغمراوي استشاري أمراض وروماتيزم القلب : " فقدنا اليوم أخونا الدكتور محمود مؤسس مركز القلب بالمحلة وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وربنا يحسن ختامنا جميعا " مشيرا أثناء مشاركته فى تشييع جثمان الطبيب الراحل كل الأطباء زملاءنا حرصوا على توديعه حتي مثواه الأخير بالمقابر الجديدة .

وقال الدكتور أمجد السعيد السعيد عميد كلية الطب ومدير مستشفيات جامعة طنطا سابقا على زميل كفاحه فى الدراسه أمام خشبه الجثمان : " ربنا يرحمك يا محمود فى الجنة ونعيمها " .

فى ذات السياق أكد الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب بالمحلة أن نبأ وفاه الدكتور محمود وجع قلوب كل الأطباء وتلامذته وربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه " مشيرا أن امتلك باع كبيرا فى رعايه مرضي القلب طوال فترة عمله داخل المركز لاكثر من 10 سنوات متواليه .

من ناحية أخري نعي الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة حال تواجده فى جنازه الطبيب الراحل وبرفقته زملائه من الأطباء من مجلس إدارة المستشفي بقوله :" جينا كلنا عشان نودع زميلنا وربنا يرحمه ونعم الأخ فى الجنه ونعيمها برفقة الصالحين".

كما توافد لفيف من أسر وعائلات ميت بدر حلاوه مسقط رأس الطبيب الراحل لتقديم واجب العزاء لأفراد أسرته والعائلات المحبه له فى مشهد جنائزي يدل على محبه الناس للطبيب الراحل لدوره طوال أكثر من 40 سنه من عمره أفناه فى خدمه مهنه الطب وعلاج المرضي ونجاحات دوليه فى مجال جراحات أمراض القلب والأوعية الدموية.
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور
الآلاف يودعون مؤسس مركز القلب فى المحلة.. 40 عاما أفناها الراحل محمود حمزة فى علاج المرضى .. ومحبوه يؤكدون: أخلص العمل والرسالة ..صور

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