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سيارات

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار لانسر كريستالة بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
كريم عاطف - عدسة احمد بيسو
جذبت السيارة لانسر كريستالة الأنظار في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرض السيارات.

وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار لانسر كريستالة موديل 99 والقريبة منها من 80 ألفا إلى 90 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارات لانسر كريستالة .

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