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أخبار البلد

ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:29 م
صدى البلد
أماني نوار
كشف أيمن نصرى رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقاما غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، متسائلا: كيف للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يستضيف ندوات لأعضاء فى جماعة مصنفة إرهابيا فى عدد من الدول العربية، مؤكدا أن ذلك يخالف مباديء العمل فى الآليات الحقوقية الدولية.

جاء ذلك تعقيبا على ندوة عقدها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بواسطة محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان وحضرتها سلمى أشرف نجلة القيادى الإخواني الهارب أشرف عبد الغفار والمتهم فى قضية ميليشيات الأزهر وخلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وأحمد العطار ممثل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

واتهم نصرى، المنظمة العربية بعدم إثارة أي قضية حقوقية عن أى دولة عربية بخلاف مصر، مؤكدا أن كل ما طرح فى الندوة عن الاختفاء القسرى والقتل خارج القانون يخالف تقارير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان، محذرا من تأثر مصداقية العمل الحقوقي بسبب تسيس عمل منظمات حقوق الإنسان بهذه الطريقة لخدمة جماعة إرهابية.

وأعرب نصري عن تعجبه من حديث سلمى أشرف عن مسئولية الحكومة عن حوادث التحرش، مؤكدا أن التحرش جريمة أخلاقية لها أسباب اجتماعية والدولة تواجهه بالآليات القانونية، كما أن القانون المصري يجرم تلك الجريمة وأن هناك أحكاما صدرت ضد المتحرشين.

وأوضح نصري تعليقا على مقاطعتهم لكلمته، أنه اليوم حضر ندوة لجماعة الإخوان الإرهابية بامتياز وليس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، لأنها افتقرت لأسس العمل الحقوقي والأعراف المهنية المتعارف عليها حتى على الجانب التنظيمي، كما تعمد زارع أن يترك المتحدثين حتى نهاية الوقت حتى لا يعطي الفرصة لمداخلات من الحضور تكذب ادعاءاته وتفضح الأكاذيب التي تروجها الجماعة عن مصر بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي .

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