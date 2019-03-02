برلماني: جيوش إلكترونية تابعة للإخوان الإرهابية تحاول نشر الشائعات

قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن هناك جيوش إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تحاول نشر الشائعات فى المجتمع المصري بهدف زعزعة الإستقرار وبث الخبار الكاذبة.



وتابع رفعت فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية تتفعل الحوداث وترتكب الاعمال الإجرامية وتدفع البعض لتفجير أنفسهم، ثم بعد ذلك تقوم بإثارة الشائعات والفتن، مشيرا إلى :"الحوداث التى تقوم بها الإرهابية هى وقود نار الشائعات، كما أنهم يفعلون الحادث حتى يقومون بنشرها".



وأوضح النائب أن هناك مصطلحا معروفا باسم بلاغات الثورة، بمعنى أن تقوم الجماعات الإرهابية بعمل وقائع ويشنع بها فى محاولة لإغضاب المواطنين ضد قيادتهم السياسية، وعليه فإن الجماعة الارهابية تقوم بذلك من خلال بث الشائعات والأكاذيب عن طريق الفيس بوك.



وأكد النائب، على ضرورة صد مثل تلك الصفحات المزيفة والجيوش الالكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، من خلال إلزام جوجل وفيس بوك بالأخص، بتسجيل الدخول عن طريق الرقم القومى، أو أن يتم إطلاق فيس بوك مصر يكون تابع فقط للدولة، الأمر الذى من شأنه القضاء نهائيا على الصفحات المزيفة، فضلا عن ضرورة تفعيل مباحث الإنترنت.