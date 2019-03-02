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سفير كازاخستان بالقاهرة: حريصون على أمن واستقرار المنطقة العربية

السبت 02/مارس/2019 - 08:44 ص
السفير أرمان إيساغالييف
السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان في القاهرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: أشرف العمدة
قال سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، أرمان إساغالييف، إن كازاخستان رغم أنها دولة فتية، إلا أنها تسعى إلى لعب دور فعال في تسوية المشكلات الدولية والإقليمية.

وأضاف «إساغالييف» في حوار لـ«صدى البلد» أنه في إطار الدور الذي تلعبه كازاخستان لتسوية النزاعات الدولية والإقليمية، استضافت البلاد العديد من الفعاليات العالمية خاصة قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقمة منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا المفاوضات السورية، وأيضا المفاوضات الإيرانية.

وأوضح أن كازاخستان تتمتع بميزة مهمة هي أن لديها علاقات متميزة مع جميع الدول، وليس لها عداوة مع أي من الدول، وهذه الميزة نستخدمها لكي نعالج النزاعات والمشاكل بين الدول، حيث ساعدنا في حل المشكلات بين تركيا وروسيا، وبين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن كازاخستان تركز بقوة على العالم العربي، ولعب دورا فعالا في استقرار المنطقة العربية، كما أنها كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن بالتزامن مع عضوية مصر فيه، مشيرا إلى أن أغلبية جدول أعمال كازاخستان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان خاصا بتسوية المشكلات والنزاعات في الدول العربية خاصة في ليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن.

ولفت السفير الكازاخي في القاهرة إلى مبادرة الرئيس نور سلطان نزاربايف، رئيس كازاخستان، لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم، ومصر وقعت على هذه الوثيقة الخاصة التي سميت «عالم خالٍ من الإرهاب».

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