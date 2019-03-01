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حوادث

إصابة شخصين فى تصادم على الطريق الحر بـ بنها

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:30 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أصيب شخصان بإصابات بالغة إثر اصطدام دراجة نارية برصيف الطريق الحر في بنها، تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية باصطدام دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة لسائقها بالرصيف.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات بالغة وتم نقلهما لمستشفي بنها الجامعي وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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