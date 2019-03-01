محافظ قنا يخضع للكشف الطبي ضمن مبادرة 100 مليون صحة بوحدة الترامسة.. فيديو

خضع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، للكشف الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية، بالوحدة الصحية بالترامسة، أثناء تفقده أعمال مبادرة 100 مليون صحة.



وكان محافظ قنا، قد بدأ جولة على عدد من مستشفيات ووحدات قنا الصحية لمتابعة أعمال المبادرة في أول أيامها بمحافظة قنا التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة.



جدير بالذكر أن الحملة يشارك فيها 705 فرق طبية مكونة من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات من خلال 248 منشأة سيتم استقبال المواطنين بها وستتم أعمال المبادرة من خلال 3 مراحل" المسح – الكشف عن المرضى – صرف العلاج للحالات المصابة، كما تم تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال المبادرة والمتابعة بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة.