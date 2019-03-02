الاستثمار والتعاون الدولى خلال فبراير.. زيادة الاستثمارات الإيطالية الكورية.. اتفاق ألماني لدعم برنامج الإصلاح.. الموافقة على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان بـ2.1 مليار دولار

الاستثمار والتعاون الدولى خلال فبراير:

زيادة الاستثمارات الإيطالية الكورية واتفاق ألماني لدعم برنامج الإصلاح

شركات إيطالية وكورية تعلن ضخ استثمارات جديدة فى مصر

هيونداى الكورية تعلن زيارتها لمصر مايو المقبل

عقد الاجتماع الأولى للجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى

بعثة صندوق النقد الدولى تشيد بالإصلاحات الاقتصادية

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تصنف مصر كوجهة للاستثمار

مصر وألمانيا توقعان اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 250 مليون دولار

زيارات متبادلة

وشهد هذا الشهر إعلان شركة هيونداى الكورية زيارتها لمصر مايو المقبل، واتفاق الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة على تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار".





إشادات دولية



شركاء دوليون

مذكرات تفاهم

قرارات مهمة

شهدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى العديد من الفعاليات والأحداث خلال شهر فبراير للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، فضلا عن الزيارات المتبادلة وإصدار تعديلات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.على مستوى الزيارات المتبادلة والترويج للاستثمار شهدت الوزارة شهرا حافلا، حيث قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بزيارة للعاصمة البلغارية صوفيا وعقد الاجتماع الأول للجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى، والذى شهد دعوة العديد من الشركات البلغارية للاستثمار فى المشرعات القومية لمصر وزيادة التعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والزراعة والصناعة.واستقبلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وعددا من الشركات الألمانية، حيث قاموا بجولة للعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى باصطحاب الوفود الأجنبية للمشروعات القومية الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى الاتفاق على زيادة استثمارات الشركات الألمانية فى مصر البالغ قيمتها 641 مليون دولار، وذلك خلال عقد المنتدى المصرى الألمانى.وخلال زيارتها للعاصمة الإيطالية روما، دعت سحر نصر الشركات الإيطالية للعمل فى مصر وضخ استثمارات جديدة فى الطاقة الجديدة والمتجددة.والتقى وزراء الاستثمار والمالية ورئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، رئيس وزراء دولة كوريا الجنوبية خلال زيارتهم لـ"سيول" لتأكيد التعاون بين البلدين فى جميع المستويات.وتم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة وعقد منتدى الأعمال المصرى الكورى.وكان لمصر نصيب من الإشادات الدولية المتتالية على برنامجها الإصلاحى، حيث أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدت أن مصر من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية رغم تحديات الاقتصاد العالمى.فيما رفعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تصينف مصر فى مؤشر تصنيف مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار، مما يساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.وحرصت مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين على تمويل العديد من المشروعات والبرامج التى من شأنها إحداث تنمية حقيقية وتحسين حياة المواطن المصري، وكانت أهم هذه الاتفاقيات التمويلية توقيع مصر وألمانيا اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 250 مليون دولار فى إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.كما تم الاتفاق مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكورى على دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر فى إطار حزمة بقيمة 3 مليارات دولار.كما أعلن الاتحاد الأوروبى عن تمويل 6 مشروعات تنموية كمنح بقيمة 18 مليون دولار فى إطار المرحلة الأولى من لبرنامج الاتحاد للتعاون عبر الحدود.ووقعت مصر خلال فبراير اتفاقا مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" لدعم صغار المستثمرين بقيمة 62 مليون دولار.وخلال فبراير، بحثت زيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تنموية.وشهد شهر فبراير إعلان البنك الأفريقى عن دعم ريادة الأعمال بـ80 مليون جنيه وأصدر تقريره عن مصر وأشاد بالنجاحات الاقتصادية، خاصة فى مجال الطاقة.وتم خلال فبراير التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون بين مصر ورومانيا في مجالات الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والأسواق الثالثة والغرف التجارية خلال انعقاد للجنة المصرية الرومانية الثالثة برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير ريادة الأعمال الروماني وبحضور 24 وزارة وهيئة مصرية.وأصدرت العامة للاستثمار خلال فبراير عددا من القرارات الهامة للتوسع وتطوير المناطق الحرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الدكتورة سحر نصر على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان تستهدف 160 مشروعا باستثمارات 2.1 مليار دولار.وأصدرت الهيئة عدة قرارات لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، حيث أعلنت عن توديع الدفاتر الورقية وبدء العمل بالدفاتر الإلكترونية.كما تم خلال فبراير الإعلان عن إيقاف التعامل النقدى داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسى 20 فبراير.