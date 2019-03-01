سحب الجنسية الألمانية من المنضمين لـ داعش والمتورطين في الإرهاب

طالبت أننجريت كرامب كارنباور التي خلفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي بسحب الجنسية الألمانية ممن يثبت انضمامه لداعش أو تورطه بالإرهاب ممن يحملون الجنسية المزدوجة .



وأضافت كرامب توقعنا من وزيرة العدل كاتارينا بارلي، أن يكون هناك موافقة منها بشأن هذا الأمر وأكدت على انه إذا ما طبق ذلك سيكون إشارة ردع مهمة".



وتابعت قائلة"من يذهب لتنظيم إرهابي،ولديه جوازي سفر، يجب أن يعرف أنه يتخلص بذلك من الجواز الألماني - وبذلك أيضا من إمكانية العودة إلى ألمانيا ".



يشار إلى أنه تم التوصل في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا إلى أنه من المقرر أن يفقد أي ألماني يحمل جنسية مزدوجة ، جواز السفر الألماني ، إذا ثبت عليه المشاركة في معارك تابعة لتنظيم إرهابي في الخارج.



وكان الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي باول تيسمايك قد أتهم وزيرة العدل مطلع الأسبوع الجاري بعدم عرض مشروع القانون الذي ينص على ذلك على الحكومة.