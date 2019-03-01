سفير كازاخستان: الدولة تعفي المستثمرين من الضرائب وتعوضهم في حالة تضررهم

قال السفير أرمان إساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، إن كازاخستان، الدولة الأكبر فى آسيا الوسطى، تعزز قدراتها الاستثمارية بطرق كثيرة، ففي مؤشر "Doing Business" احتلت كازاخستان المركز الـ36 (وفقا لـ10 مؤشرات) وذلك من بين 190 دولة فيما يخص "الجاذبية الاستثمارية"، واليوم تقدم البلاد النظام الاستثماري الأكثر تفضيلا وملائمة بين كافة دول المنطقة ورابطة الدول المستقلة.



وأضاف «إساغالييف» في حوار لـ«صدى البلد» أنه منذ حصول كازاخستان على الاستقلال، فإنها تبذل قصارى جهودها حتى تصبح منطقة جذب للشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين؛ حيث تمتلك البلاد موارد معدنية متنوعة مثل النفط، والغاز الطبيعي، واليورانيوم وما يقرب من 1225 من المواد الخام المعدنية، كما أن بها احتياطات للكثير من المعادن النادرة، والمعادن القابلة للاحتراق وغيرها من الموارد غير المعدنية المفيدة.



وتابع قوله "كما تحتل كازاخستان المرتبة الأولى فى العالم من حيث احتياطات الزنك، والتنجستن والباريت، والمرتبة الثانية فى احتياطات الفضة، والرصاص، واليورانيوم والكروميت، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا فى احتياطات من النحاس، والفلوريت، والمرتبة الرابعة فى احتياطات الموليبدينوم، والمرتبة الخامسة على مستوى العالم فى احتياطات الذهب، وهناك حاجة إلى تمويل ضخم من أجل تطوير هذه الثروات وإعادة تدويرها، ومصدر هذا التمويل هو رأس المال الأجنبي".



وأوضح أن قطاع المواد الخام والتعدين استحوذ على نصيب الأسد من حجم الاستثمارات المباشرة فى اقتصاد كازاخستان التى بلغت 264 مليار دولار خلال العقد الماضى. ولكن اقترحت كازاخستان مؤخرا على شركائها توسيع دائرة الاستثمار لتشمل المشروعات الصناعية وقطاع الصناعات التحويلية.



وأكد أنه على هذا الأساس، تم التركيز على تطوير مجمع الصناعات الزراعية، وفى المقابل فإن كازاخستان مستعدة لتقديم تسهيلات ومزايا استثمارية ضخمة لأصحاب المشروعات بدءا من الإعانات فى التعريفات الجمركية إلى الإعانات الاستثمارية وتقديم التفضيلات الضريبية، وفى حالة إذا كان المستثمر مستعدا ليس فقط لتنمية المنتجات ولكن أيضا لإعادة تدويرها، فإن الدولة ستقدم له أكثر الأنظمة تفضيلا وملائمة.



وأكد سفير كازاخستان في القاهرة أن المناخ الاستثماري بكازاخستان أصبح أكثر ملائمة بفضل الضمانات التى قدمتها الدولة للمستثمرين بالحماية الكاملة غير المشروطة لحقوقهم ومصالحهم والالتزام المطلق بشروط العقود، مما جعل الدولة أكثر جاذبية للشركاء الأجانب. ولكن بالإضافة إلى ذلك دائما يفضل اللعب "وفقا للقواعد" فى كازاخستان، ويمكن التعرف على هذا من خلال الشركات التى تعمل فى كازاخستان منذ سنوات عديدة، حيث تتمتع البلاد بالاستقرار، كما يمكن التنبؤ بديناميكية التطور على المسارين السياسي والاقتصادي وهذا يعني عدم وجود أى مخاطر، وعلى الأغلب فإن هذا السبب تحديدا إلى جانب الميزات التفضيلية يشجع المستثمرين على اقتحام مجالات الاقتصاد التى تعتبرها الحكومة الكازاخية ذات أولوية لتطور الاقتصاد الوطني، ولهذا بالتحديد يمكننا ملاحظة زيادة اهتمام المستثمرين بالقطاعات غير النفطية فى السنوات الأخيرة.



وتابع قوله إنه خلال النصف الأول من عام 2018 ازداد حجم اجمالى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15.4% وبلغ 12.3 مليار دولار تم استثمار نصفها فى مجال الصناعات التحويلية.



ولتحقيق التزامن بين مصالح المستثمرين والدولة، أكد سفير كازاخستان أن هناك العديد من المؤسسات التى تعمل مع الشركاء الأجانب وهى مجلس المستثمرين الأجانب التابع لرئيس الجمهورية، والشركة الوطنية «Kazakh Invest»، ووزارة الخارجية الكازاخية (فى إطار تنفيذ سياسة الدولة لجذب الاستثمارات)، ووزارة الاقتصاد الوطني (فى إطار صياغة سياسة الدولة لجذب الاستثمارات)، والمجلس المختص بتحسين المناخ الاستثماري التابع لرئيس الوزراء، ومجلس المستثمرين التابعة للمحافظين وكذلك المراكز الوطنية للتنمية.



وأوضح أن الشركة الوطنية «Kazakh Invest» تقدم حزمة كاملة من خدمات متابعة المشروعات الاستثمارية من الفكرة وحتى التنفيذ وفقا لنظام «الشباك الواحد» باعتبارها مركز التنسيق الوحيد الذى يعمل بالمناطق الاقتصادية الخاصة بكازاخستان. كما تعتبر هذه الشركة هى المفاوض الوحيد الذى يمثل مصالح حكومة كازاخستان عند مناقشة آفاق وشروط تنفيذ المشروعات الاستثمارية وهى أيضا نقطة الاتصال الوحيدة للحصول على الخدمات الحكومية.



وأشار إلى أنه فى عام 2018 تم تدشين 27 مشروعا استثماريا بكازاخستان بمشاركة الشركة الوطنية «Kazakh Invest» وكذلك بمشاركة رأس المال الأجنبي الذى بلغ 3.1 مليار دولار. ومع بداية يناير 2019 يوجد فى نظام رصد الشركة 157 مشروعا استثماريا بقيمة اجمالية 39.6 مليار دولار.



وأوضح أنه اليوم تعمل على أراضى كازاخستان 11 منطقة صناعية خاصة، وكافة الامتيازات التى تحظى بها هذه المناطق نموذجية ومنصوص عليها فى القانون الكازاخي. حيث يتمتع المستثمرون العاملون بتلك المناطق بالإعفاء من ضريبة دخل الشركات، وضريبة الأراضي وضريبة الأملاك.



وأضاف أنه عند إنتاج سلع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، فلا يتم دفع ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعفاء هذه المنتجات من دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، كما تعفى من رسوم الاستيراد وعائد الاستثمار.



وأكد أن السلطات فى كازاخستان تدعم المستثمر منذ لحظة دخوله البلاد، وتقدم له العون فى تسوية كافة المسائل التى تعيقه منذ تدشين أعماله وخلال فترة التشغيل؛ حيث يحظى المستثمر بالمساعدة بداية من الحصول على التأشيرة وحتى الحصول على الدعم الحكومي، لافتا إلى إدخال نظام شامل للدعم الحكومي للنشاط الاستثماري يهدف إلى خلق المناخ الملائم لتنمية الاقتصاد وتعزيز تدفق رأس المال الأجنبي وتوسيع وتنمية الصناعات القائمة مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الكوادر الكازاخية والحفاظ على البيئة. وفى الوقت الحالى تقدم البلاد للمستثمر حق الاستثمار فى أى قطاع من قطاعات الاقتصاد.



وأكد أنه بشكل عام، تقدم كازاخستان للمستثمر (بغض النظر عن جنسيته) حزمة كاملة من الضمانات، التى من ضمنها الاستقرار والالتزام بشروط العقود بغض النظر عن التغيرات التى قد تطرأ على القانون الكازاخي، كما يتم تعويض المستثمر عن أى ضرر يلحق به نتيجة إصدار قوانين ولوائح من الجهات المختصة لا تتوافق مع قوانين جمهورية كازاخستان، وكذلك يتم تعويضه عن أى أعمال غير قانونية يرتكبها الموظفون العاملون بتلك الجهات، وفى حالة ضرورة القيام بإجراءات للتأميم أو المصادرة، يتم تعويض المستثمر عن كافة الخسائر التى لحقت له نتيجة تلك الإجراءات، كما يتم تعويضه وفقا للقيمة السوقية لممتلكاته.



وأوضح أن كازاخستان اليوم تعد واحدة من بين الاقتصادات الأسرع نموا بالمنطقة وفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. وهناك اتجاه كبير للدولة ناحية الاستثمار وتوفير الدعم الحكومي الكامل له، وكذلك توفير الأنظمة الأكثر ملائمة وأفضلية خلال كافة مراحل الاستثمار، كما أن الاستقرار السياسي يجعل كازاخستان جاذبة لكبريات الشركات للاستثمار فيها. وفوق هذا كله تحتل البلاد موقعا جيوسياسيا مميزا فى وسط أوراسيا.