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ديني

خطيب المسجد النبوي: التهرب والمماطلة في سداد الديون إثم وجرم عظيم

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:58 م
خطبة الجمعة من المسجد
خطبة الجمعة من المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إن الفرض المتحتم على كل مسلم أن يؤدي حقوق الخلق كاملة غير مبخوسة تامة غير منقوصة.

وأوضح «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن من الإثم المبين والجرم العظيم التملص من أداء الديون أو التهرب من أهلها ومماطلتهم والتسويف بأداء حقوقهم، منوهًا بأن الواجب على المسلم أن يكن على عزيمة صادقة في أداء حقوق الخلق واستحضر نية طيبة في السداد والوفاء.

واستشهد بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ».

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