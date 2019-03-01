ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين على حملة 100 مليون صحة

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:15 م
أرشيفية
أرشيفية
ندى فتح الله
قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على نقاط ومراكز حملة 100 مليون صحة للخضوع للفحص في اليوم الأول لانطلاق الحملة بالمحافظة.

وأشار "شاروبيم" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إلى أن هناك عددا كبيرا من الفرق الطبية التي تم توزيعها على مستوى كافة ربوع المحافظة للعمل على فحص المواطنين، لمدة شهرين.

وأضاف المحافظ أنهم يستهدفون 4 ملايين و250 ألف مواطن خلال المرحلة الثالثة من الحملة.

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات 100 مليون صحة في المحافظات.. توفير أتوبيسات لنقل المشاركين في المبادرة بالقليوبية.. 12 وحدة فحص لفيروس سي بجنوب سيناء.. وطوارئ بصحة البحيرة لاستقبال المواطنين.. صور

فحص 2 مليون و525 ألف مواطن فى حملة 100 مليون صحة بالقليوبية

الصحة تناشد المواطنين المشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة

محافظ القاهرة: أكثر من 10 مراكز طبية بكل حي لاستقبال حملة 100 مليون صحة

إقبال كبير في ثاني أيام مبادرة١٠٠ مليون صحة بالمنوفية

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة.. وكيل صحة كفر الشيخ: انتظام عملية استقبال المواطنين في مواقع الفحص.. و125.6% نسبة الإقبال على حملة فيروس سي في يومها الأول بأسوان

ترشيحاتنا

موعد سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجاة سارة لجماهير نادى بيراميدز

وزير الشباب وأحمد حسن ونجوم الرياضة يؤدون صلاة الغائب على شهداء محطة مصر.. صور

متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الفنانة حلا شيحة

تعليق نارى من نجم الإسماعيلى على قائمة المنتخب .. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

صحيفة إسرائيلية: طرح صفقة القرن سيفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

الآلاف يشيعون جثمان محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة..صور وفيديو

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

اسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي
سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو
محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين على حملة 100 مليون صحة
صحة الدقهلية: 600 منشأة طبية في استقبال المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو
المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. وتؤكد: حصلنا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار.. ومعدل النمو الاقتصادي لم نشهده منذ 2008..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟