محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين على حملة 100 مليون صحة

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على نقاط ومراكز حملة 100 مليون صحة للخضوع للفحص في اليوم الأول لانطلاق الحملة بالمحافظة.



وأشار "شاروبيم" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إلى أن هناك عددا كبيرا من الفرق الطبية التي تم توزيعها على مستوى كافة ربوع المحافظة للعمل على فحص المواطنين، لمدة شهرين.



وأضاف المحافظ أنهم يستهدفون 4 ملايين و250 ألف مواطن خلال المرحلة الثالثة من الحملة.

