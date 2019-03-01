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حوادث

ضبط 24 تاجر مخدرات بحوزتهم 4 كيلو حشيش وفودو بالقليوبية

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:27 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط كمية متنوعة من المواد المخدرة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضي رئيس المباحث بالقبض على 24 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقليوب.

وضبط بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 3 كيلو حشيش وكيلو جرام من مخدر الفودو و500 قرص مخدر و400 جرام من مخدر الهيروين ومبالغ مالية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

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