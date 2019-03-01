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منوعات

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:21 م
صدى البلد
مريم صليب
المياه مكون رئيسي في جسم الإنسان بل تعتبر الأهم على الإطلاق؛ فالجسم يحتاج إلي المياه في العديد من الوظائف الحيوية داخل الجسم كما تساهم في ترطيب الجلد بشكل طبيعي دون الحاجة إلى تدخل مرطبات صناعية.

ونشر موقع "lolowt"، وظائف مهمة للمياه تجعلك مهتما بشربها يوميا بصفة دائمة نظرا لما تحتوي عليه من عناصر يحتاجها الجسم لأن الماء ليس مجرد مشروب بل هو مصدر الحياة على كوكبنا.

1- 6 أكواب من المياه يوميا تساهم في إنقاص الوزن بصورة واضحة أو الحفاظ على الوزن ثابتا دون تغير
2- شرب المياه يوميا يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة ناعمة كالأطفال دائما لا يظهر بها علامات للشيخوخة إلا بعد وقت طويل
3- شرب المياه بصورة دائمة يساعد على تقوية المفاصل
4- التخلص من إفرازات الجسم على هيئة تعرق فإن المياه مسؤولة عن تلك الخاصية
5- شرب المياه يحمي من الإصابة بخطر الصداع النصفي، فإن الدماغ يحتاج إلى المياه بإستمرار.

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