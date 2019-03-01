دراسة تحذر النساء من الحمل مباشرة بعد ولادة جنين ميت

كشفت دراسة حديثة أن الولادة المبكرة التي تتعرض لها بعض السيدات وتسبب موت الجنين سواء قبل إتمام تكوينه أو لأي سبب آخر، أمر يستدعي الانتظار لفترة بعد هذه الواقعة قبل التفكير في الحمل مرة أخرى.



ونصحت الدراسة التي نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية بضرورة الانتظار لمدة عام بعد التعرض إلى ولادة مبكرة، أو ولادة جنين ميت داخل بطن الأم، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على صحة الأم.



وأكدت الدراسة أن النساء اللاتي تعرضن للولادة المبكر معرضات للخطر أثناء الحمل من غيرهن، خاصة من يلدن الجنين بعد 24 أسبوعا.



كما أوصت منظمة الصحة العالمية بالانتظار لمدة عامين على الأقل بعد الولادة، وستة أشهر على الأقل بعد الإجهاض للحد من مخاطر حدوث نتائج سلبية في الحمل التالي.

