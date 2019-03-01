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ديني

خطيب المسجد النبوي يكشف عن أمر يجعل الله تعالى يؤدي عنك ديونك.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:07 م
الشيخ الدكتور حسين
الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ إمام المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى أمر يجعل الله تعالى يؤدي عنك ديونك.

وأوضح «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه يجب على المسلم أن يكون على عزيمة صادقة في أداء حقوق الناس واستحضار نية طيبة في السداد والوفاء بما عليه من ديون للعباد، منوهًا بأن هذه النية الصادقة في السداد تعد سببًا في أن يعين الله عز وجل الإنسان على سداد ديونه، وقد يؤديها عنه.

وأضاف أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن العزم على التهرب من سداد الديون، حيث إن هذه النية السيئة تعرض الشخص لغضب الله تعالى، مستشهدًا بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ».

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