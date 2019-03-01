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صحة الدقهلية: 600 منشأة طبية في استقبال المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:10 م
أرشيفية
أرشيفية
ندى فتح الله
قال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن جميع المنشآت الطبية بالمحافظ تفتح أبوابها للمواطنين لإجراء الفحص الخاص بحملة 100 مليون صحة، التي انطلقت اليوم بمرحلتها الثالثة في المحافظة.

وتابع "مكي" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن هناك 600 منشأة صحية تستقبل المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المنشآت الطبية تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية سوف تنتشر عند المساجد والأندية.

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