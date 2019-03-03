زيزى عادل: استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة.. فيديو

كشفت الفنانة زيزى عادل عن تفاصيل تصوير الفوتو شوت لأغنيتها الجديدة "الرجالة" التى طرحتها فى عيد الحب.



وقالت زيزي، فى ندوة "صدى البلد"، إنها فضلت أن تقدم شكلا جديدا واستعانت بأربعة رجال موديل، مما أثار دهشة الجميع، خاصة أن الجميع اعتاد أن يكون للرجل أربع نساء، ولكنها عكست الأمر بطريقة كوميدية وتدل على طبيعة الأغنية.



كما تطرقت للفستان الأبيض الذي ارتدته فى الفوتو شوت، وقالت إنه من تصميم شريف نصر ومكياج ايلى.

