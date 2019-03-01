تعليم الوادي الجديد يفعل مبادرة 100 مليون صحة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة الموافق 1 من مارس 2019 في بدء تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".



وأشَرَفَ الدكتور إبراهيم التداوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على الترتيبات اللازمة واستعدادات وجاهزية مدارس المحافظة للمرحلة الثانوية (العام – الفني)، المستهدفة لإجراءات المسح الطبي لانطلاق مبادرة " 100 مليون صحة"، والتي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، الضغط، السمنة).



جدير بالذكر أنه تم تدشين المبادرة صباح اليوم عقب انتهاء صلاة الجمعة من المسجد الكبير بمدينة الخارجة.