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فن

شاهد.. مي حلمي تتألق بـ الفوشيا

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:18 م
مي حلمي
مي حلمي
محمد بدران
نشرت الإعلامية مي حلمي صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مي" خلال الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا فوشيا، نالت إعجاب متابعيها.

كانت مي حلمي ألغت حفل زفافها على المطرب محمد رشاد، قبل ساعات من حضور المدعوين، فى الموعد المقرر له لخلافات عائلية، وذلك نهاية شهر أكتوبر الماضى، وأثارت أزمة حول هذا الأمر.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعى هذا الحدث بصورة موسعة جدًا، حتى أصبح على قمة التريند فى مصر لعدة أيام متتالية.
شاهد.. مي حلمي تتألق بـ الفوشيا
شاهد.. مي حلمي تتألق بـ الفوشيا

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