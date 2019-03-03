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فن

زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
سمر سعد تصوير اشرف العمدة
قدمت الفنانة زيزى عادل أغنية الرجالة بطريقة اللايف لقراء صدى البلد وذلك أثناء استضافتها فى موقع صدى البلد وتكريمها.

يذكر أن زيزى عادل طرحت مؤخرا أغنية الرجالة، والتي طرحتها في عيد الحب، من الأغاني المختلفة التي قدمتها خاصة أنها دائمًا تبحث عن كل ما هو مختلف وجديد، لافتة إلى أن شاعر الأغنية جديد وأنها لا تمانع أبدًا في التعامل مع أي شخص يمتلك الموهبة حتى وإن كان غير مشهور.

وأكدت زيزي حرصها على الاستماع إلى كل الأعمال التي ترسل لها من قبل الكثير، مشيرة إلى أن الاستمرارية في مجال الفن صعبة، ولكن النجاح قد يكون سهلًا فالفنان من الممكن أن يقدم أغنية واحدة فقط ولكنها تحقق نجاحا كبيرا جدا.

وعن سبب غيابها لمدة 5 سنوات عن الساحة الفنية، قالت إن مصر في هذه الفترة، قد شهدت أحداثا سياسية كثيرة ونظرًا لظروف الشارع المصري حينها تغيبت، بجانب وفاة والدها.
زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو

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زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
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