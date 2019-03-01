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أخبار البلد

سفير اليابان عن حادث محطة مصر: مأساوي

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:51 م
ارشيفية
ارشيفية
محمود نوفل
أعرب السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، عن اسفه الشديد للحادث الذي وقع صباح أمس الاول الأربعاء، حيث اصطدم جرار قطار آخذ أمر سرعة بالصدادات الحديدية الموجودة في مؤخرة رصيف محطة مصر بـ رمسيس ما نجم عنه وفاة 20 شخصا وإصابة ضعفهم.

وقال السفير الياباني في تصريحات صحفية له اليوم:"أشعر بالحزن والأسى تجاه ضحايا حادثة رمسيس الأربعاء الماضي، حيث أرسل وزير الخارجية الياباني تارو كونو ببرقية تعازي عقب الحادثة".

وأوضح نوكي انه تقدم بالتعازي القلبية في برقية تعازي الي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب الحادثة مباشرة، مضيفا:"كان لي تجربة على احد القطارات المتجهه إلى الإسكندرية في السابق، لذلك صدمت كثيرًا عند سماع الخبر لذا أتقدم بالتعازي القلبية للضحايا وأسرهم، مع دعواتي القلبية بالشفاء العاجل للمصابين".

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