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ديني

خطيب المسجد النبوي يوصي صاحب الدين بـ السماحة والسخاء.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:22 م
خطبة الجمعة من المسجد
خطبة الجمعة من المسجد النبوي
أمل فوزي
أوصى الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي ، صاحب الدين بأن يكون سمحًا سهلًا سخيًا ومن كان معسرًا فالواجب امهاله إلى ميسرة.

واستشهد «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما قال الله سبحانه وتعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» الآية 280 من سورة البقرة، موضحًا أن من فضائل الأعمال التجاوز عن المعسرين والعفو عن المعوزين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ».

وأضاف أن مما أوجبه الإسلام الوفاء بأجرة الأجير، مستندًا إلى قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»، فيحرم بخس حقه أو التسويف في ذلك ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: « ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ»، فقد ذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره .

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