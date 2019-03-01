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أخبار البلد

سفارة فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي للخدمات الثقافية

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:38 م
سفارة فلسطين تشارك
سفارة فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
اختتمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مشاركتها السنوية فى مهرجان ساقية الصاوي الـ16 للخدمات الثقافية بمشاركة 20 دولة أجنبية ومؤسسة ومركز ثقافي؛ بحضور حشد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والإعلاميين والجاليات المختلفة وطلاب الجامعات.

وافتتحت فعاليات المهرجان الذي استمر على مدي يومين بقاعة النهر، بكلمة المهندس محمد الصاوى مؤسس الساقية، مثنيًا على كافة الدول المشاركة فى الاحتفال السنوى المعني بنقل الثقافات بين الدول بشكل يعكس الهدف من الدبلوماسية الشعبية فى أبسط أشكالها سواء فى معروضاتها ومأكولاتها وملابسها ولوحاتها الموسيقية والفنية، متمنيًا التوفيق لكل الجاليات فى مصر، مؤكدًا وحدة الإنسان فى كافة أنحاء العالم .

وشكر "الصاوي"، دولة فلسطين لحرصها الدائم على المشاركة بمعروضاتها الثقافية والتراثية، وحرص السفارة على التواجد فى الفعاليات الثقافية من أجل نشر وتعزيز الهوية الفلسطينية بكافة المحافل.

واشتملت مشاركة دولة فلسطين على استعراض هويتها الوطنية وتعريف الحضور بالثقافة والتاريخ والارث الفلسطيني عبر معرض للصور يسلط الضوء على قضايا فلسطينية رئيسة، كتهويد القدس ومعاناة الأسرى والاستيطان، كما تم عرض المطرزات التراثية ، وتقديم المأكولات والحلويات الشعبية ، وعرض فيلم يدعو إلى زيارة فلسطين واستعراض أماكنها السياحية.

وشاركت فرقة كنعان للثقافة والفنون في عرض لوحات من الدبكة الشعبية الفلسطينية التى استحوذت على إعجاب الحضور، كما أبدى الزوار إعجابهم بالجناح الفلسطيني وتبادلوا إرتداء الأثواب التراثية والتقاط الصور التذكارية بها، بحضور وإشراف الأستاذتين سلسبيل بسيسو ونورهان مسارعي من المركز الإعلامي والثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

يذكر أن مهرجان الساقية للخدمات الثقافية هو ملتقى سنوى ثقافى تشارك فيه الدول والسفارات والوحدات الثقافية المحلية والأجنبية والحكومية والأهلية والخاصة لعرض إنجازاتها وبرامجها الثقافية، وتقدم خلاله مختلف العروض التثقيفية التعريفية لكل بلد، وجناح خاص بكل دولة.
سفارة فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي للخدمات الثقافية
سفارة فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي للخدمات الثقافية
سفارة فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي للخدمات الثقافية

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