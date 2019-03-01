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محافظات

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:58 م
مسعفان يعثران على
مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور
محمود زيدان
عثر مسعف وسائق يعملان على سيارة إسعاف كود 1419 بكفر الشيخ، اليوم، على مبلغ 23 ألف جنيه، وهاتف محمول ومتعلقات أخرى، خلال محاولة إنقاذ مصابين تعرضا لحادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي الدولي بالقرب من قرية المقصبة التابعة لمركز بلطيم، حيث تم تسليم هذه المتعلقات لمركز الشرطة وتحرير مذكرة بذلك.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي الدولي أمام قرية المقصبة ببلطيم، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة مينا سامي 34 سنة، مشرف معماري، ومحمد إبراهيم 36 سنة، نجار مسلح، مقيمان بخورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وتبين وفقًا للمعلومات الأولية أن انقلاب السيارة التي كانت تقل المتوفيين، حيث إنها عبارة عن ماركة إسكودا سوداء اللون تحمل لوحات معدنية رقم س ق د 3264.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، قيد تصرف النيابة العامة.
مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور
مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور
مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور
مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

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