اختفت بعد عصر محمد علي.. هل يعود مجد صناعة الحرير من دودة القز

حين كنا صغارا ، كنا نسمع عن دودة القز التي تنتج الحرير في كتب المدرسة فقط ، ولكن لم نر حتى الآن مشروع واحد لإنتاج الحرير من تلك الدودة في مصر ، والتي كانت منتشرة في عدة مشروعات في عصر محمد علي.





دودة القز

المهندس محمد عبد ربه فكر في إعادة إحياء المشروع بعد اندثاره من عموم مصر ، لتكن البداية من هنا بالوادي الجديد تحديدا في قرية المعصرة بمركز الداخلة ، حيث أكد أنه يعمل بالمدرسة الثانوية الزراعية كمتخصص في مادة النحل ودودة القز ولأول مرة فى مصر يقوم بعمل مشروع متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي.





صنف هندي

وعن تفاصيل المشروع ، قال المهندس محمد إنه ينقسم الي نشاطين الاول نشاط زراعي وهو دعم المشروع بزراعة أشجار التوت (صنف هندى) ذو القيمه الغذائيه العاليه بالتنسيق مع مركز بحوث ورابطة منتجي ومسوقي الحرير فى مصر لأنها الغذاء الوحيد لديدان الحرير ، علاوة على زراعات أخرى قائم عليها انشاء المناحل لإنتاج مادة البروبوليس التى تستخدم فى تحنيط الكائنات الحية وتعمل على إعاقة تكاثر الخلايا السرطانية وكذلك العسل وحبوب اللقاح والغذاء الملكي.





النشاط الثاني وهو الانتاج ويشمل إنشاء مركز تربية ديدان الحرير ومستلزمات المناحل ، ليقوم بعد ذلك بجمع الحرير الذي تنتجه الديدان.





عبد ربه قام بتجربة أولية لتربية دودة انتاج الحرير ونجح فيها ، مضيفا أنه سيتم تعميم التجربة علي نطاق أوسع في المستقبل القريب لتكون نقطة بداية لإحياء مشروع انتاج الحرير مرة أخرى.





نشر التجربة

المهندس محمد لم يقف حلمه عند مشروع صغير للتربية ولكن أراد إحياء الصناعة بشكل كامل على مستوى الجمهورية وإعادتها إلى مجدها السابق ، فتقدم بطلب لمحافظ الوادي الجديد للحصول علي أرض لإقامة مشروع متكامل لانتاج الحرير، ورحب المحافظ بالمشروع ووجه بتذليل كافة العقبات وتخصيص فدانين لزراعة أشجار التوت لتربية دودة الحرير.





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