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محافظات

أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:58 م
اورام طنطا يستقبل
اورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة
احمد علي
انطلقت اليوم بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فعاليات مبادرة " 100" مليون صحة والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، بمحافظة الغربية.

استقبل المركز صباح اليوم مئات المواطنين الذين حرصوا على إجراء أعمال الفحص الشامل لفيروس سي، ومرض السكر والضغط.

من جانبه قال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، أنه تم توفير كافة مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وأيضا توفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين إلى جانب السترات الخاصة بالعاملين بالمبادرة.

من جانب آخر، أكد الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، أن المركز وضع كامل إمكانياته البشرية والتقنية تحت تصرف وزارة الصحة طوال فترة المرحلة الثالثة لاستقبال أكبر عدد من أبناء المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية الأضخم في تاريخ مصر، لإجراء تحليل وعلاج فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تستهدف فحص نحو 5 ملايين مواطن بمحافظة الغربية .
أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة.. صور
أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة.. صور
أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة.. صور
أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة.. صور
أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة.. صور

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