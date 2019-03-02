زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

كشفت الفنانة زيزى عادل عن حقيقة صلة القرابة بينها وبين الفنان محمد رمضان.





وقالت زيزي، خلال ندوة "صدى البلد"، إنها فوجئت بانتشار هذا الكلام، خاصة بعد عرض أغنية "الرجالة".

وأضافت: "محمد رمضان يشبه والدي جدا، وأنا أيضا ملامحى تشبه ملامح محمد رمضان فى شكل الوجه وسمار اللون، لذلك انتشرت شائعات أننى شقيقته وهذا غير صحيح".وأكدت زيزى عادل أنها تحب محمد رمضان وتحترمه، وأنها باركت له على أغنية "مافيا" التى حققت نجاحا كبيرا، وقالت إنها أحبت الأغنية وغنتها للجمهور بطريقة مختلفة.وأضافت أنها لم تول الانتقادات التى وجهت لها بعد غنائها "مافيا" أي اهتمام، مؤكدة أنها أغنية جميلة وخفيفة.