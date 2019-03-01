للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.. انخفاض الدخل الشخصي في أمريكا

انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في يناير مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة، مما يشير إلى نمو معتدل في إنفاق المستهلكين بعد أن سجل في ديسمبر أكبر هبوط منذ 2009.



وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن الدخل الشخصي تراجع 0.1 بالمئة في يناير ، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر 2015 وبعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في ديسمبر. وزادت الأجور 0.3 بالمئة في يناير بعد أن قفزت 0.5 بالمئة في ديسمبر.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3 بالمئة في يناير.



ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بانفاق المستهلكين من التقرير لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهي في الخامس والعشرين من يناير.



وقالت إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، هبط 0.5 بالمئة في ديسمبر. وذلك هو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2009 وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6 بالمئة في نوفمبر.