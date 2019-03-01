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شاهد.. طرح أول روبوت لتوصيل البريد للمنازل

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:55 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "CNN" تقريرا حول طرح أول روبوت يقوم بتوصيل البريد للمنازل، الذي كشفت عنه شركة التوصيل العالمية "فيديكس".

قامت الشركة باختبار الروبوت الذي يعمل علي توصيل البريد ذاتيا للمنازل، حيث تبلغ سرعة 10 أميال في الساعة ويمكنه نقل حمولة تصل إلى 45 كيلو جراما، كما يتمتع بمجموعة من المهارات الذكية مثل تسلق الدرج وصعود الأرصفة المرتفعة.

كما أجرت مجموعة من الشركات التجارية الكبرى بالولايات المتحدة، عدد من التجارب المشابه في ولاية واشنطن الأمريكية، قبل التوسع في استخدام الروبوت في توصيل البريد.

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شاهد.. طرح أول روبوت لتوصيل البريد للمنازل
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