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رياضة

محمد النني يظهر في تدريبات آرسنال استعدادا لمواجهة توتنهام

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:50 م
صدى البلد
محمد بدران
شارك الدولى المصرى محمد الننى، فى تدريبات فريق آرسنال الإنجليزى، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة توتنهام غدًا السبت، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ونشر "النني" صورا له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" خلال التدريبات استعدادا للجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد آرسنال، بعد الفوز الخامس الذى حققه في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 56 نقطة في المركز الرابع.
محمد النني يظهر في تدريبات آرسنال استعدادا لمواجهة توتنهام

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