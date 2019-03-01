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EM100U أول ماكينة لفحص وقياس حالة السكة الحديد في مصر.. تكشف عيوبها خلال شهر وتحلل البيانات لوضع الخطط اللازمة للصيانة الوقائية.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:53 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
قبل أشهر قليلة وقعت هيئة السكة الحديد عقد توريد وصيانة ماكينة فحص السكة الحديثة "EM100U" لسكك حديد مصر وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 6.8 مليون يورو، وتمثل نقلة نوعية في استخدام طرازات حديثة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية.

تكلفتها 6.8 مليون يورو

ماكينة "EM100U" تأتي استكمالا للخطوات الجادة التي تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات الأمان في منظومة السكك الحديدية، وتعد من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، بدلا من الطرازات القديمة لماكينات الفحص المملوكة للهيئة التي تعمل منذ 40 عاما، وبلغت التكلفة الإجمالية للتعاقد ما يقرب من 6.8 مليون يورو، شاملة قطع الغيار المطلوبة، وقيمة عقد لصيانة الماكينة لمدة خمس سنوات، وستتم عملية التوريد خلال عام.

تحديد عيوب السكة الحديد خلال شهر

الماكينة الحديثة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، كما يمكنها إجراء الفحص لكل خطوط السكك الحديدية خلال نحو شهر، كما أنها تقوم بتحليل البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب.

الموجات فوق الصوتية

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، أن ماكينة فحص السكة الحديثة يمكنها السير بسرعة تصل إلى 100 كم /س أثناء إجراء الفحص لقياسات السكة الحديدية، كما يمكنها السير بسرعة 50 كم /س أثناء الفحص للقضبان واللحامات.

وأشار "رسلان"، في تصريحات صحفية، أن الماكينة الحديثة تفحص السكة الحديد باستخدام الموجات فوق الصوتية وأنظمة الفيديو، لتحديد مواقع العيوب، حيث تقوم الماكينة بتخزين البيانات على قرص مدمج، وتحليلها واستخراج تقرير بها بهدف وضع خطط أعمال الصيانة والتجديدات.

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