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فيديوجراف.. مؤسسات الدولة تستجيب لـ10 شكاوى عبر صدى البلد‎

السبت 02/مارس/2019 - 06:12 ص
صدى البلد
إمام رمضان
عرض موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الأسبوع المنصرم، مجموعة من الشكاوى أرسلها مواطنون على الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى على "واتس آب"، لعرضها على المسئولين الذين استجابوا لـ 10 مشكلات تم عرضها عليهم بمناطق مختلفة بالمحافظات.

وكان من ضمن هذه الاستجابات، تكليفات من المحافظين ورؤساء المحليات في العديد من المحافظات برصف الطرق وإزالة القمامة من المناطق المتراكم بها العديد من الأكوام، بالإضافة إلى إصلاح بعض المناطق التي تحتوى على برك صرف صحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.

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