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مرأة

هاني الناظر: مياه الصنبور لا تتسبب في الإصابة بالسرطان

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
آية التيجي- عدسة/ عز حسين
قال الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، إن مياه الصنبور لا تتسبب في الإصابة بالسرطان، وهذا الأمر ما هو إلا شائعات مغرضة بهدف المنافسة وضرب مصر في مواردها الطبيعية.


وأوضح "الناظر" في تصريحات أدلى بها أمس خلال ندوته التي أقيمت في أحد النوادي الكبرى بالقاهرة، أن مصر تمتلك مركزا لتنقية المياه في مركز البحوث، ويقوم بتنقية المياة لتصلح للاستخدام الآدمي، وتكون خالية من جميع الملوثات.

وأكد الناظر أنه يستخدم في منزله مياه الصنبور في الشرب، وإعداد الطعام، بل ويفضلها عن المياة المعدنية، وحتى الأجانب عندما يأتون من جميع أنحاء العالم يشربون المياه ولا يخافون منها على الإطلاق، بل ويشعرون بأن مياه النيل لها مذاق خاص بها، ومختلف يروي من يشرب منها.

ونتابع أن المسؤول عن هذه الشائعات يهدف إلى ضرب مصر من الداخل، أو أنها حرب ترويجية لمنتج، لذلك يجب محاربة نشر هذه الشائعات المغرضة ونشر عدم الوعي.

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