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حوادث

ضبط صاحب مكتب كمبيوتر لتزويره محررات رسمية بالقاهرة.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:47 م
صدى البلد
محمد صبري - اسلام مقلد
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط إسلام م. ض- 32 سنة، صاحب مكتب كمبيوتر ديزاين للدعاية والإعلان والتصميمات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات الرسمية، وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مكتب الدعاية والإعلان عمله وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وعثر داخل المكتب على جهاز كمبيوتر بمشتملاته وبفحصه تبين أنه يحوي مستندات ونماذج أختام وأكلاشيهات ومطبوعات.

كما تمكنت الإدارة من ضبط "هشام ح. م- 49 سنة"، المدير المسئول عن إحدى المطابع- كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله "بدون تصريح" وبتفتيش المطبعة عثُر على (1750 ورقة مدون عليها أسماء منتجات ومصانع مختلفة- 2 زنكة مدون عليهما أسماء منتجات ومصانع مختلفة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

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