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حوادث

قوافل طبية وخدمية للكشف على المواطنين والسجناء بالمحافظات.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:50 م
صدى البلد
محمد صبري - اسلام مقلد
من خلال تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعي، والمشاركة الفعالة فى المبادرات التي من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع جميع فئات المجتمع، وجهت مديرية أمن البحيرة قافلة إنسانية استهدفت "دائرة مركز شرطة أبو حمص"، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن "بطاطين ملابس" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.

ووجه قطاع الخدمات الطبية بالداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط بتوجيه قافلة طبية ضمت جميع التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار يومين، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على 839 شخصا من أهالى قرى دائرة مركز شرطة الفتح، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام من خلال توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن، فوجه قافلة طبية إلى منطقة سجون برج العرب لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء، من ضعاف السمع، وذلك لإعداد سماعات أذن طبية لهم.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى جميع المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع جميع فئات المجتمع، وكذا مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات الأمنية، واستمرارًا لتفعيل تلك الجهود.

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