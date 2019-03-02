مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

مياه تتخلل جبال الفيروز، كهوف وصخور، أشعة الشمس تداعب البحيرات، طيور تتغنى بأصوات الطبيعة، مشهد خلاب، بمجرد أن تطأ قدماك فيه تعتقد أنك في ماليزيا أو تايلاند، ولكن إنها نويبع المصرية.



هنا في وادي الوشواش الذي يعتبر من أكثر الأماكن السياحية جمالا وروعة، فمنذ اللحظة الأولى لزيارتك للمكان تشعر وكأنك في عالم من الخيال، آخر ما سيأتي على بالك هو مغادرة هذا الجمال الساحر، فكيف تذهب وتترك قطعة من الجنة؟!



قطعة فنية

هواء نقي بعيدًا عن صخب وزحام المدن الكبرى، في وادٍ نحتته مياه الأمطار وشكلته الرياح لتجعل منها قطعا فنية فريدة ، لكن المحزن في الأمر، أن هذا الوادي في منأى عن اهتمام المسئولين غير مدرج على خريطة السياحة، ليس له خطة للتسويق والترويج وجميع زواره يذهبون إليه عن طريق مبادرات شخصية عن طريق مخيمات رأس الشيطان بنويبع.



تقول فضية سالم، من قبيلة المزينة وتعيش بنويبع، إن البدو هم أول من اكتشفوا وادي الوشواش، بعد تساقط الأمطار والسيول في تلك المنطقة وتجمع المياه في البحيرة، وإن المنطقة بالغة الروعة والجمال ولا بد من الاهتمام بها والتسويق لها.



رأس شيطان

أكد سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع، أن وادي الوشواش يبعد حوالي 15 كيلو مترا من نويبع باتجاه طابا بالقرب من منطقة تسمى رأس شيطان، ويقع وادي الوشواش في نطاق محمية أبو جالوم.



مياه دافئة وجبال الفيروز

تكون وادي الوشواش في الأساس بسبب تساقط السيول في الشتاء بين الجبال، ليصنع مسبحا طبيعيا بمياهه الدافئة، ورغم ارتفاع درجة حرارة المكان بدرجة كبيرة في الصيف إلا أن الماء هناك لا يتبخر، غير أن مياه الوادي دافئة بسبب أحجار الجرانيت وجبال الفيروز اللى تُحيط بالوادي من كل جانب.



يتكون وادي الوشواش من ثلاث عيون مياه عذبة، تستغرق ساعة ونصف الساعة تسلقا للوصول إلى عين المياه الأولى، وتعبرها سباحة للوصول للعين الثانية والثالثة، وتلاحظ نقاء المياه وعذوبتها وسهولة التحرك بداخلها، ويصل عمق مياه الوادي إلى حوالي 8 أمتار تقريبا.



البحيرة الخضراء

وليد كمال من أصحاب المخيمات برأس الشيطان، يسرد تفاصيل أكثر عن المكان، فيؤكد أنه نظم رحلة لأصدقاء، بعد أن شاهدوا صور البحيرة وقاموا بالاتفاق مع سيارة جيب من نويبع لنقلهم لوادي الوشواش، مشيرا إلى أنهم لم يتخيلوا أن يكون المكان بتلك الروعة وذاك الجمال، واستمتعوا بوقتهم طوال اليوم، خاصة عند الصعود إلى قمة الجبل والقفز في البحيرة.



وقال إن بعض زوار المكان يقفزون من فوق أحد بروزات قممها إلى تلك البحيرة الرائعة ليستمتعون بجمال الغوص فيها، وهي منطقة سفاري، وتسمي العين الثالثة والأخيرة بالبحيرة الخضراء نظرا للونها الأخضر الذي اكتسبته من أحجار الجرانيت المحيطة بالبحيرة، وهي رائعة الجمال.



الدعاية والتسويق

فى سياق متصل، أجمع البدو هناك على أن المنطقة رائعة الجمال لما بها من وديان وبحيرات ولكنها تحتاج إلى الدعاية لها والتسويق وتمهيد الطرق لسهولة الوصول إليها كذلك، ولكن يجب أن يتم التوفيق بحيث تتم المحافظة على المحمية، ولكن في ظل الخدمات السياحية المفيدة.



محمية طبيعية

من جانبه، أكد اللواء صبري الوزيري، رئيس مدينة نويبع، أنه لا يمكن مد منطقة وادي «الوشواش» بالطرق أو الخدمات، حيث إنها تقع فى نطاق محمية أبو جالوم، مشيرًا إلى أن هناك سياحا يقصدون تلك المنطقة عن طريق بعض البدو الذين يعملون كأدلة سفاري لهم.