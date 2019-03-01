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مرأة

الناظر: مدينة الدواء ستضع مصر في مصاف الدول المنتجة للأدوية

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:02 م
مدينة الدواء ستضع
مدينة الدواء ستضع مصر من الدول المصدرة للدواء حول العالم
آية التيجي- عدسة/ عز حسين
قال الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، إنه يمكن لمصر أن تصبح من أكبر الدول المنتجة للدواء، وذلك لأن مصر تمتلك أعشابًا في البحر الأحمر والتي يمكن أن تستخدم في صناعة الدواء.

وأضاف الناظر خلال ندوته المقامة في أحد نوادي القاهرة الكبري، أن هناك أكثر من ٨٨ شركة تقوم بصناعة الدواء في مصر، ولكنهم يعتمدون على جمع الأعشاب من الخارج، والمواد الطبية المستخدمة، ويقومون بتركيبها في مصر، وهو ما يجعل الدواء يباع بأسعار باهظة الثمن.

وأشار الناظر إلى أن مدينة الدواء والتي سوف تقام في مصر برعاية الجيش المصري، سوف توفر فكرة تجميع الأعشاب، والمواد المستخدمة في العقاقير من داخل مصر، ويقومون بإعداد أدوية محلية بالكامل، بأسعار بسيطة، وصناعة محلية 100%.

وأوضح الناظر أنه يمكن لهذا المشروع أن يكون من أكبر المشاريع العلاجية في مصر، والتي قد تضع مصر في الدول المصدرة للدواء حول العالم.

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