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أخبار البلد

أطفال بلا مأوى يبدأ أول اللقاءات التوعوية في مدارس القاهرة

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
بدأ فريق أطفال بلا مأوي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أول اللقاءات التوعوية له في مدارس القاهرة، بزيارة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي التجريبية المتميزة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث تم التعريف بالوحدات المتنقلة وطبيعة عملها بالشارع.

وأجرى الفريق ممارسة لبعض الأنشطة التوعوية مع طلاب المدرسة وبمشاركة الأخصائيين وإدارة المدرسة؛ لتعريفهم بجهود الدولة في التصدي لظاهرة الاطفال بلامأوي والمشردين من كبار السن، كذلك التعريف بآليات الابلاغ عن هاتين الفئتين من خلال الخط الساخن 16439 ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء اصطحب الفريق بعض طلاب المدرسة إلى الوحدة المتنقلة، وتعريفهم بمكونات البرنامج، وطريقة عملهم بالشارع.

واعربت إدارة المدرسة عن خالص شكرها لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها في حماية ورعاية الاطفال بلا مأوي والمشردين من كبار السن، ووعدت بزيارة وفد طلابي إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة؛ تعزيزا لمبدأ الدمج، وتفعيلا للمسئولية المجتمعية تجاه الأطفال.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا؛ للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال، وكذلك المشردين.

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