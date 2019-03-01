العالمية ديلارا كازيموفا في شرم الشيخ: كنت أتمنى القدوم إلى مصر منذ سنوات

وصلت المطربة العالمية ديلارا كازيموفا، إلى شرم الشيخ منذ قليل قادمة من دولة أذربيجان، حيث من المنتظر أن تحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، الذي يقام في الفترة من 2 حتى 8 مارس الجاري.



وحرصت ديلارا، فور وصولها على إجراء بروفة حفل الافتتاح المقرر إقامته غدًا السبت، على مسرح الحفل، إذ أعربت عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المهرجان، وقدومها للمرة الأولى إلى مصر هوليود الشرق، موضحة أنها كانت تتمنى القدوم منذ عدة سنوات إلا أنه لم يكن هناك فرصة مناسبة، إلى أن تحقق حلمها أخيرًا بالمجيء إلى مصر والاستمتاع بها، نظرًا لكونها مقصدا سياحيا مهما حول العالم، وتتمتع بأماكن خلابة.



وأضافت أنها ستحرص خلال الحفل على الغناء بموسيقى أقرب للأغاني العربية والتي ينسجم معها المصريون، معربة عن تحمسها الشديد للغناء أمام الجمهور المصري.