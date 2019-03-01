ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

العالمية ديلارا كازيموفا في شرم الشيخ: كنت أتمنى القدوم إلى مصر منذ سنوات

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:35 م
صدى البلد
محمد نبيل
وصلت المطربة العالمية ديلارا كازيموفا، إلى شرم الشيخ منذ قليل قادمة من دولة أذربيجان، حيث من المنتظر أن تحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، الذي يقام في الفترة من 2 حتى 8 مارس الجاري.

وحرصت ديلارا، فور وصولها على إجراء بروفة حفل الافتتاح المقرر إقامته غدًا السبت، على مسرح الحفل، إذ أعربت عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المهرجان، وقدومها للمرة الأولى إلى مصر هوليود الشرق، موضحة أنها كانت تتمنى القدوم منذ عدة سنوات إلا أنه لم يكن هناك فرصة مناسبة، إلى أن تحقق حلمها أخيرًا بالمجيء إلى مصر والاستمتاع بها، نظرًا لكونها مقصدا سياحيا مهما حول العالم، وتتمتع بأماكن خلابة.

وأضافت أنها ستحرص خلال الحفل على الغناء بموسيقى أقرب للأغاني العربية والتي ينسجم معها المصريون، معربة عن تحمسها الشديد للغناء أمام الجمهور المصري.

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية: طرح صفقة القرن سيفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

66% من قراء صدى البلد يؤيدون مقترحًا بتشديد عقوبة الإهمال إلى الإعدام

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.. انخفاض الدخل الشخصي في أمريكا

موعد مباراة الأهلي والزمالك على قمة كرة اليد

السيطرة على حريق بمستشفى ناصر العام في بني سويف..صور

موعد وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا فى مهمة الإنقاذ الإفريقى

تشفع لعتق رقبته.. أمير سعودي ينقذ شابا من الإعدام بتهمة القتل

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

بازوكا: نصف اللاعبين المصريين زى الحوامل.. فيديو

أحمد حسن: فتح حساب بنكي لتقديم الدعم لشهداء ومصابي حادث محطة مصر.. فيديو

السعودية تكشف عن مفاجأة عسكرية جديدة

خطيب المسجد النبوي يكشف عن أمر يجعل الله تعالى يؤدي عنك ديونك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

خالد مجاهد: مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد مبادرة 100 مليون صحة كتجربة ناجحة
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في محطة مصر .. فيديو
موجز الفن.. حفلان لـ عمرو دياب في مارس.. وحماقي بـ غرفة العمليات.. وتامر حسني يؤدي العمرة
حازم إمام: اتحاد الكرة لن يتأخر عن تقديم المساعدة لمصابي محطة مصر.. فيديو
صبحي: الشباب الرياضيون المشاركون بحملة التبرع بالدم نموذج مشرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟