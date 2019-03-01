ضبط أدوية بيطرية وأعلاف ومبيدات وأسمدة زراعية مغشوشة بالإسماعيلية.. فيديو

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية بشن حملة أمنية مكبرة ، أسفرت عن تحقيق النتائج، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف الحملات الأمنية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع والتداول، والاتجار غير المشروع، وكذا الغش التجارى وخاصةً فى مجال الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية والمصنعة من مواد مجهولة المصدر.



تم ضبط مصنع للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف (بدون ترخيص ، وعدم وجود سجلات وشهادات تحليل ، مواد خام مجهولة المصدر ، علامات تجارية مقلدة ومغشوشة) - كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، ويديره علاء.م.م ، مواليد 1977 ، وضبط بداخله (21 طن من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر مقلدة ومغشوشة – خلاط ميكس ومكينة تغليف حرارى – ماكينة بدرة– 2 ميزان ديجيتال – كمية من العلامات التجارية والفوارغ والكراتين).



كما تم ضبط مصنع للأعلاف بدون ترخيص- كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق ، ويديره محمد .ا.ع ، مواليد 1977 ، وضبط بداخله (مدشة لتدشين الحبوب- كمية وزنت 24 طن من الأعلاف مُعدة للتغليف –عدد 36 شيكارة علف بدون تصريح من وزارة الزراعة).



وكذلك مخزن مبيدات وأسمدة زراعية - كائن بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، ويديره صبحى .ق.س ، 72 سنة، وضبط بداخله (كمية وزنت 35 طن أسمدة ومبيدات زراعية) بدون ترخيص ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.



بالإضافة إلى ضبط محل لبيع الأعلاف - كائن بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، ويديره محمد .ا.م ، 37 سنة، وضبط بداخله (كمية وزنت 29,175 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة .



وضبط مخزن للأسمدة والمبيدات - كائن بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، ويديره مصطفى .أ.ا ، 37 سنة، وضبط بداخله (كمية وزنت 1,292 طن أسمدة ومبيدات زراعية) بدون ترخيص ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وضبط 6 مزارع دواجن بدون ترخيص من وزارة الزراعة.



وكذلك 51 قضية تلوث هوائى - عبارة عن 46 مركبة ينبعث منها "عوادم" غير مطابقة للمواصفات وملوثة للبيئة – 5 مكمورة فحم نباتى ينبعث منها أدخنة ,انبعاثات ضارة بالبيئة، وضبط سيارة نقل ، والمحملة بكمية كبيرة من زريعة الأسماك المحظور تداولها بلغت (حوالى 10 آلاف وحدة زريعة أسماك )، بناحية قرية الاتحاد بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .



تم كذلك ضبط 230 قضية متنوعة فى مجال حماية الثروة السمكية عبارة عن (مزارع سمكية بدون ترخيص – أحواش مخالفة – صيد مخالف)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.