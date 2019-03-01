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مرأة

الناظر: البهاق خلل في الجهاز المناعي ويختلف عن مرض البرص

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:27 م
الناظر البهاق ينتج
الناظر البهاق ينتج عن خلل في الجهاز المناعي ويختلف عن البرص
آية التيجي- عدسة/ عز حسين
قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث، سابقا، واستشاري الأمراض الجلدية، ان مرض البهاق أحد الأمراض المزمنة، ولكنه مرض غير معدٍ ولا يمكن ان ينتقل عن طريق الوراثة.

أضاف الناظر خلال ندوة نظمها أحد نوادي القاهرة الكبري، ان مرض البهاق كان يقال عليه مرض البرص، ولكنهما مرضان مختلفان للغاية، ويعتمد مرض البرص في انتشار البياض على كافة أعضاء الجسم بما في ذلك العينين والشعر.

أشار الناظر أن مرض البهاق مرتبط ببعض الأمراض الناتجة عن خلل فى الجهاز المناعى للجسم، كما أنه وجد فى دم كثير من مرضى البهاق أجسام مضادة يفرزها الجسم ضد خلاياه الملونة مما يؤدي الى تكسيرها وتدميرها وبالتالي ظهور البقع الخالية من اللون على الجلد.

أكد "الناظر" أن طريقة علاج مرض البهاق تعتمد على استخدام دواء الميثوتركسات المخفض لنشاط الجهاز المناعي في علاج البهاق بغرض منع الأجسام المضادة للخلايا الملونة و محاربتها، وبالتالى مقاومة المرض ومنع انتشاره وعلاجه.
الناظر: البهاق خلل في الجهاز المناعي ويختلف عن مرض البرص
الناظر: البهاق خلل في الجهاز المناعي ويختلف عن مرض البرص
الناظر: البهاق خلل في الجهاز المناعي ويختلف عن مرض البرص
الناظر: البهاق خلل في الجهاز المناعي ويختلف عن مرض البرص
الناظر: البهاق خلل في الجهاز المناعي ويختلف عن مرض البرص

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