اتحاد طلاب المدارس: انتظروا إعلان الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة

أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر بيانا اعلاميا ، أعلن خلاله أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة .



وقال الاتحاد في بيانه : أن الجدول الذي تم الاتفاق عليه مناسب ، وسيكون في مصلحة الطلاب ، مشيرًا إلى أنه الاتحاد حرص علي توصيل صوت الطلاب و مراعاة ملاحظاتهم على جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح من الوزارة .



وأضاف الاتحاد قائلا: سيتم اعلان الجدول الرسمي فور اعتماده من معالي وزير التربيه و التعليم



جدير بالذكر أن الاجتماع الخاص بوضع التصور النهائي لجدول الثانوية العامة تم بحضور كل من : الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، و خالد عبد الحكم مدير عام الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، والدكتور اكرم حسن مدير الادارة المركزية للتعليم الثانوي ، وممثلين لاعضاء مجلس الامناء والاباء والمعلمين .