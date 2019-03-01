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تعليم

اتحاد طلاب المدارس: انتظروا إعلان الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:06 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر بيانا اعلاميا ، أعلن خلاله أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة .

وقال الاتحاد في بيانه : أن الجدول الذي تم الاتفاق عليه مناسب ، وسيكون في مصلحة الطلاب ، مشيرًا إلى أنه الاتحاد حرص علي توصيل صوت الطلاب و مراعاة ملاحظاتهم على جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح من الوزارة .

وأضاف الاتحاد قائلا: سيتم اعلان الجدول الرسمي فور اعتماده من معالي وزير التربيه و التعليم

جدير بالذكر أن الاجتماع الخاص بوضع التصور النهائي لجدول الثانوية العامة تم بحضور كل من : الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، و خالد عبد الحكم مدير عام الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، والدكتور اكرم حسن مدير الادارة المركزية للتعليم الثانوي ، وممثلين لاعضاء مجلس الامناء والاباء والمعلمين .

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